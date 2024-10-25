Karşıyaka potada Beşiktaş deplasmanında

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasından mağlup ayrıldıktan sonra oynadığı son iki maçı kazanan Karşıyaka 26 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak.
BJK Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Yeşil-kırmızılılarda ayak bileğindeki sakatlığı süren McDermott görev yapamayacak. Beşiktaş da Karşıyaka gibi bu sezon ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmanın ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 30 Ekim Çarşamba günü Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da hafta içinde takıma geciken maaşlarının ödemesi yapılıp moral aşılanmıştı.
BJK Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Yeşil-kırmızılılarda ayak bileğindeki sakatlığı süren McDermott görev yapamayacak. Beşiktaş da Karşıyaka gibi bu sezon ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmanın ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 30 Ekim Çarşamba günü Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da hafta içinde takıma geciken maaşlarının ödemesi yapılıp moral aşılanmıştı.