Eski LA Clippers antrenörü Randy Shelton'ın, Kawhi Leonard için duyduğu sağlık endişeleri sonucunda haksız yere işten çıkarıldığı iddiasıyla, takımı ve basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank'i dava ettiği bildirildi.



NBA muhabiri Chris Haynes, Clippers'ın eski güç ve kondisyon antrenörü Shelton'ın, kısmen Leonard'ın sağlık ve sakatlıklarının yönetimiyle ilgili endişeleri dile getirmesi sebebiyle işten çıkarıldığı düşüncesiyle, takımı ve Frank'i dava ettiğini aktardı.



Shelton, Leonard'ın sakatlıkları için NBA protokollerini ihlal eden ve güvenli olmayan tedavilere maruz kaldığına dair şikayette bulunması sonrası işten çıkarıldığını söyledi. Davada ayrıca, Clippers'ın Leonard'ı takıma katılmaya ikna etmek için gösterdiği uzun vadeli çabalarının, ligin ayartma kurallarını ihlal etmesi açısından "NBA yasaları sınırlarının çok ötesine geçtiği" iddia edildi.



NBA anayasasının 35. maddesi, takımların bir ekiple sözleşmesi olan oyuncuları başka bir takıma katılmaya "doğrudan veya dolaylı olarak" ikna etmeye çalışmasını yasaklıyor.



Eski antrenör ayrıca, 2017'de Leonard'ın San Antonio Spurs ile sözleşmesi devam ederken, bir Clippers yöneticisinin Leonard hakkında "özel sağlık bilgileri" almak için kendisiyle iletişime geçtiğini dile getirdi.



Clippers, Shelton'ın iddialarını yayınladığı şu bildiriyle reddetti:



"Bay Shelton'ın iddiaları araştırılmış ve asılsız olduğu tespit edilmiştir. Bay Shelton'ın istihdam sözleşmesine saygı gösterdik ve kendisine tam ödeme yaptık. Bu dava, Bay Shelton'ın yanlış olduğunu bilmesi gereken suçlamalarla Clippers'ı sarsma girişiminden başka bir şey değildir."



Shelton, Leonard ile birlikte çalıştığı San Diego'da benzer bir rolde görev yaptıktan sonra, 1 Temmuz 2019'da Clippers bünyesine katılmıştı.



