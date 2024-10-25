Beşiktaş'tan Lyon'a gönderme!

Beşiktaş, Lyon karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Fransız ekibine göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan Lyon'a gönderme!
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25 Ekim 2024 00:48
Son güncelleme 25 Ekim 2024 00:49
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Lyon deplasmanında Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından Fransız ekibine göndermede bulundu.

Beşiktaş, önce Lyon'un 2017'deki maçın ardından yaptığı aslan emojili paylaşımı alıntıladı ve Gedson Fernandes fotoğrafıyla, "Kedigillerin üzerinde yalnız bir kartal" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, daha sonra Lyon'un ambleminde kedi olan bir görsel paylaştı ve, "Sizin için yeni bir amblem" yazdı.

Beşiktaş'ın bu paylaşımları büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş'ın paylaşımında kullandığı Lyon amblemi



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