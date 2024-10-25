LA Clippers'ın deneyimli oyuncusu PJ Tucker'ın dört takımla takas görüşmeleri yaptığı bildiriliyor.



The Athletic'ten Kelly Iko ve Law Murray, Philadephia 76ers, Miami Heat, Milwaukee Bucks ve Phoenix Suns gibi playoff umuduna sahip olan takımların, Tucker'ın temsilcileriyle takas görüşmeleri yaptığını bildirdiler.



13 yıllık deneyimli oyuncunun, partiler bir takas hedefi bulmaya çalışırken Clippers'tan ayrı olarak antrenman yaptığı bildirildi.



2023 yılı başında Philadelphia 7ers'tan James Harden takasıyla ekibe katılan 39 yaşındaki oyuncu, Suns'da daha önce iki farklı dönemde forma giymiş ve 2021'de Bucks'ın bir üyesi olarak bir şampiyonluk kazanmıştı.



NBA, takas edilme isteğini açıkça dile getirdikten sonra Şubat ayında Tucker'a 75 bin dolar para cezası vermişti.



Geçtiğimiz sezon LA formasıyla sadece 28 maçta yer alan Tucker, maç başına 1,6 sayı ve 2,5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.







