Indiana Pacers pivotu James Wiseman'ın sol aşil tendonunun koptuğu bildirildi.
Wiseman, takımın Detroit Pistons'a karşı oynadığı son maçın ilk çeyreğinde temassız bir sakatlık geçirmiş ve takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan ayrılabilmişti.
ESPN'den Shams Charania, karşılaşma sonrasında çekilen MR'da Wiseman'ın sol aşil tendonunun koptuğunun doğrulandığını ve Wiseman'ın takımla birlikte tedavi opsiyonlarını değerlendirmek için birlikte çalıştığını aktardı.
Bu yaz Indiana Pacers ile iki yıllık bir anlaşma imzalamış olan Wiseman, önceki sezon Pistons ile 63 maçta ortalama 17,3 dakika süre almış ve 7,1 sayı ile 5,3 istatistikleri kaydetmişti.
James Wiseman'ın aşil tendonu koptu!
Indiana Pacers pivotu James Wiseman'ın sol aşil tendonunun koptuğu bildirildi.
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