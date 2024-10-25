Türkiye Muaythai Federasyonunda Hasan Yıldız tekrar başkan seçildi

Ankara'da bugün yapılan Türkiye Muaythai Federasyonu 5'inci Olağan ve 6'ncı Mali Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Hasan Yıldız seçime tek aday olarak girdi.



Muaythai Federasyonu 5'inci Olağan ve 6'ncı Mali Genel Kurulu'na 199 delegeden 141 kişi katıldı. Genel kurula katılan 141 delegenin tamamının oyunu alan Hasan Yıldız, 4 yıllığına Muaythai Federasyonunda tekrar başkan seçildi. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda geçersiz oy çıkmadı. Türkiye Muaythai federasyonunda başkanlığa tekrar seçilen Hasan Yıldız'ın yönetiminde; Korkmaz Atalay, Hasan Siret Albayrak, İbrahim Somtaş, Atakan İli, Hamit Durmaz, Hulusi Elmas, Fatih Şahiner, Aşkın Dinçer, Birol Topuz ve Çağan Atakan yer aldı.



