Servet Çetin: 'Sezon başından beri izlediğim en iyi Fenerbahçe'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle 3. hafta sonunda puanını 5'e yükseltti. Manchester United ise 3. maçında da berabere kalarak 3 puana çıktı. Oynanan müsabakayı teknik direktör Servet Çetin, Fanatik Gazetesi'ndeki köşesinde mercek altına aldı.
İşte Servet Çetin'in değerlendirmeleri;
"SEZON BAŞINDAN BERİ İZLEDİĞİMİZ EN İYİ OYUNDU"
"Fenerbahçe için şunu söylemek lazım; sezon başından beri izlediğimiz en iyi oyundu dün geceki. Bunun sebebini ise tek bir tanımlamayla yapmak mümkün: Önde baskı... Bu maça kadar izlediğimiz ve çoğu kez eleştirilere neden olan oyundaki temel eksiklik buydu. Önde baskı yapamayan ya da yapmayı tercih etmeyen bir Fenerbahçe vardı. Önde baskı avantaj demek. Çünkü bundan önceki maçlarda hocanın anlayışı topun arkasına geçmekti. Hızlı oyuncu olmadığında bu konuda sıkıntı yaşanıyordu. Geçişi iyi yapamıyorlardı.
"FENERBAHÇE İÇİN BİR YOL HARİTASI OLMALI"
Bugünkü en doğru şey ise değişen bu anlayış, yani önde baskıydı. Kazanılan toplarla ataklar yapıldı ve çok da net pozisyonlar yakalandı. Bunu yaparken de rakibi itti haliyle. Manchester United rahat çıkamadı. Elbette onların açısından da bakarsak son derece dinamik ve hızlı hücum silahlarına sahipler ve bunu da geçişleri doğru uygulayarak pozisyonlara dönüştürmeyi başardılar. Özellikle 3 net fırsat yakaladılar. Fenerbahçe adına da fırsatlar vardı ama 1-1 bitti. Bu oyun Fenerbahçe için bir yol haritası olabilir hatta olmalı.
"ORTA YAPMAYI DENEMELİ"
Diğer yandan En Nesyri'ye de parantez açmak gerek. Çok hareketliydi. Çok istedi, gezdi, rahatsız etti ve hak ettiği bir gol attı. Ona yakışan bir goldü. Saint Maximin performansı da önemli tabii ki. Genelde rakibi üzerine gidiyor ama orta yaptığında ne kadar tehlike üretebildiğini bu maçta göstermiş oldu. Bunları daha fazla denemeli. Sözün özü; büyük takımsanız önde baskıyla oynamak zorundasınız ve bunu Manchester'a yapıyorsanız Samsun'a karşı da rahat rahat yapabilirsiniz. Bu maç bir dönüm noktası olabilir."
Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle 3. hafta sonunda puanını 5'e yükseltti. Manchester United ise 3. maçında da berabere kalarak 3 puana çıktı. Oynanan müsabakayı teknik direktör Servet Çetin, Fanatik Gazetesi'ndeki köşesinde mercek altına aldı.
İşte Servet Çetin'in değerlendirmeleri;
"SEZON BAŞINDAN BERİ İZLEDİĞİMİZ EN İYİ OYUNDU"
"Fenerbahçe için şunu söylemek lazım; sezon başından beri izlediğimiz en iyi oyundu dün geceki. Bunun sebebini ise tek bir tanımlamayla yapmak mümkün: Önde baskı... Bu maça kadar izlediğimiz ve çoğu kez eleştirilere neden olan oyundaki temel eksiklik buydu. Önde baskı yapamayan ya da yapmayı tercih etmeyen bir Fenerbahçe vardı. Önde baskı avantaj demek. Çünkü bundan önceki maçlarda hocanın anlayışı topun arkasına geçmekti. Hızlı oyuncu olmadığında bu konuda sıkıntı yaşanıyordu. Geçişi iyi yapamıyorlardı.
"FENERBAHÇE İÇİN BİR YOL HARİTASI OLMALI"
Bugünkü en doğru şey ise değişen bu anlayış, yani önde baskıydı. Kazanılan toplarla ataklar yapıldı ve çok da net pozisyonlar yakalandı. Bunu yaparken de rakibi itti haliyle. Manchester United rahat çıkamadı. Elbette onların açısından da bakarsak son derece dinamik ve hızlı hücum silahlarına sahipler ve bunu da geçişleri doğru uygulayarak pozisyonlara dönüştürmeyi başardılar. Özellikle 3 net fırsat yakaladılar. Fenerbahçe adına da fırsatlar vardı ama 1-1 bitti. Bu oyun Fenerbahçe için bir yol haritası olabilir hatta olmalı.
"ORTA YAPMAYI DENEMELİ"
Diğer yandan En Nesyri'ye de parantez açmak gerek. Çok hareketliydi. Çok istedi, gezdi, rahatsız etti ve hak ettiği bir gol attı. Ona yakışan bir goldü. Saint Maximin performansı da önemli tabii ki. Genelde rakibi üzerine gidiyor ama orta yaptığında ne kadar tehlike üretebildiğini bu maçta göstermiş oldu. Bunları daha fazla denemeli. Sözün özü; büyük takımsanız önde baskıyla oynamak zorundasınız ve bunu Manchester'a yapıyorsanız Samsun'a karşı da rahat rahat yapabilirsiniz. Bu maç bir dönüm noktası olabilir."