Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'nde kalan maçları

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray evinde Elfsborg'u 4-3 yendi. Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
GÖZLER KALAN 5 MAÇTA
3. hafta maçlarının ardından temsilcilerimiz, gözünü kalan 5 maça çevirdi.
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş, lig aşamasının kalan kısmında 4. haftada Malmö'yü sonrasında ise 5. hafta maçında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Siyah-Beyazlılar, 6. haftada ise Bodo/Glimt deplasmanına gidecek. 7. haftada Athletic Bilbao'yu ağırlayacak Kara Kartal, son olarak 8. haftada Twente'ye konuk olacak.
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe ise lig aşamasının kalan kısmında 4. haftada AZ Alkmaar'a, 5. haftada ise Slavia Prag'a konuk olacak. Sarı-Lacivertliler, 6. haftada Athletic Bilbao'yu , 7. haftada ise Olimpik Lyon'u ağırlayacak. Kanarya, son olarak 8. haftada Midtjylland'a konuk olacak.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Galatasaray da lig aşamasının kalan kısmında 4. hafta maçında Tottenham'ı konuk edecek. 5. haftada AZ Alkmaar'a konuk olacak Sarı-Kırmızılılar, 6 haftada da Malmö deplasmanına gidecek. 7. haftada Dinamo Kiev'i ağırlayacak olan Cimbom, son olarak 8. haftada Ajax'ın konuğu olacak.
4. hafta
6 Kasım Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Malmö
7 Kasım Perşembe:
20.45 Galatasaray-Tottenham
23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe
5. hafta
28 Kasım Perşembe:
20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray
20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv
23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe
6. hafta
11 Aralık Çarşamba:
18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao
12 Aralık Perşembe:
20.45 Malmö-Galatasaray
23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş
7. hafta
21 Ocak 2025 Salı:
18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev
22 Ocak 2025 Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao
23 Ocak 2025 Perşembe:
20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon
8. hafta
30 Ocak 2025 Perşembe:
23.00 Ajax-Galatasaray
23.00 Midtjylland-Fenerbahçe
23.00 Twente-Beşiktaş
BEŞİKTAŞ 3 HAFTADA NE YAPTI?
Lig aşamasında Beşiktaş, ilk hafta deplasmanda Ajax'a 4-0, 2. hafta ise evinde Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. 3. hafta maçında ise Siyah-Beyazlılar, deplasmanda Lyon'u 1-0 yendi. Kara Kartal'ın şu anda 3 puanı bulunuyor.
FENERBAHÇE 3 HAFTADA NE YAPTI?
Fenerbahçe ise ilk hafta maçında evinde Union Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler 2. haftada deplasmanda Twente ile, 3. haftada ise Manchester United ile evinde 1-1 berabere kaldı. Kanarya'nın şu anda 5 puanı bulunuyor.
GALATASARAY 3 HAFTADA NE YAPTI?
Galatasaray da ilk haftada konuk ettiği PAOK'u 3-1 mağlup etti. 2. haftada Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, 3. haftada evinde Elfsborg'u 4-3 yendi. Cimbom'un şu anda 7 puanı bulunuyor.
LİG AŞAMASINDAN SONRA NE OLACAK?
Kalan maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.
Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
GÖZLER KALAN 5 MAÇTA
3. hafta maçlarının ardından temsilcilerimiz, gözünü kalan 5 maça çevirdi.
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş, lig aşamasının kalan kısmında 4. haftada Malmö'yü sonrasında ise 5. hafta maçında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Siyah-Beyazlılar, 6. haftada ise Bodo/Glimt deplasmanına gidecek. 7. haftada Athletic Bilbao'yu ağırlayacak Kara Kartal, son olarak 8. haftada Twente'ye konuk olacak.
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe ise lig aşamasının kalan kısmında 4. haftada AZ Alkmaar'a, 5. haftada ise Slavia Prag'a konuk olacak. Sarı-Lacivertliler, 6. haftada Athletic Bilbao'yu , 7. haftada ise Olimpik Lyon'u ağırlayacak. Kanarya, son olarak 8. haftada Midtjylland'a konuk olacak.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Galatasaray da lig aşamasının kalan kısmında 4. hafta maçında Tottenham'ı konuk edecek. 5. haftada AZ Alkmaar'a konuk olacak Sarı-Kırmızılılar, 6 haftada da Malmö deplasmanına gidecek. 7. haftada Dinamo Kiev'i ağırlayacak olan Cimbom, son olarak 8. haftada Ajax'ın konuğu olacak.
4. hafta
6 Kasım Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Malmö
7 Kasım Perşembe:
20.45 Galatasaray-Tottenham
23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe
5. hafta
28 Kasım Perşembe:
20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray
20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv
23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe
6. hafta
11 Aralık Çarşamba:
18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao
12 Aralık Perşembe:
20.45 Malmö-Galatasaray
23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş
7. hafta
21 Ocak 2025 Salı:
18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev
22 Ocak 2025 Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao
23 Ocak 2025 Perşembe:
20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon
8. hafta
30 Ocak 2025 Perşembe:
23.00 Ajax-Galatasaray
23.00 Midtjylland-Fenerbahçe
23.00 Twente-Beşiktaş
BEŞİKTAŞ 3 HAFTADA NE YAPTI?
Lig aşamasında Beşiktaş, ilk hafta deplasmanda Ajax'a 4-0, 2. hafta ise evinde Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. 3. hafta maçında ise Siyah-Beyazlılar, deplasmanda Lyon'u 1-0 yendi. Kara Kartal'ın şu anda 3 puanı bulunuyor.
FENERBAHÇE 3 HAFTADA NE YAPTI?
Fenerbahçe ise ilk hafta maçında evinde Union Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler 2. haftada deplasmanda Twente ile, 3. haftada ise Manchester United ile evinde 1-1 berabere kaldı. Kanarya'nın şu anda 5 puanı bulunuyor.
GALATASARAY 3 HAFTADA NE YAPTI?
Galatasaray da ilk haftada konuk ettiği PAOK'u 3-1 mağlup etti. 2. haftada Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, 3. haftada evinde Elfsborg'u 4-3 yendi. Cimbom'un şu anda 7 puanı bulunuyor.
LİG AŞAMASINDAN SONRA NE OLACAK?
Kalan maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.
Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.