Sinan Kaloğlu: 'Biz kazanmaya gidiyoruz'

Trendyol Süper Lig'de 12 haftadır 3 puana hasret kalan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u yeneceklerine inandıklarını söyledi.



Son olarak geçen sezonun 34. haftasında teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde deplasmanda Pendikspor'u 2-1 yenen Kayseri temsilcisi, o günden sonra 3 puana hasret kaldı.



Sarı-kırmızılı ekip, galip gelemediği 12 maçın 5'inde puan alamazken 7'sinde de rakipleriyle yenişemedi.



Kayserispor, bu periyotta kalesinde 24 gol gördü, 13 kez de rakip ağları havalandırdı.



Sinan Kaloğlu ile ligde iki maça çıkan sarı-kırmızılı ekip deplasmanda RAMS Başakşehir'le 1-1, Gaziantep FK ile de evinde 2-2 berabere kaldı.



Sarı-kırmızılı ekip, Trendol Süper Lig'in 10. haftasında ligin alt sıralarındaki rakibi Atakaş Hatayspor'u yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor.



Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep FK maçında iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini söyledi.



Oyuncuların, karşılaşma öncesi çalıştıklarını sahaya yansıttığını vurgulayan Kaloğlu, "Planladığımız gibi oyuna baskılı başladık. Baskıyı kurduğumuz ilk bölümde neticeye ulaşamadık. Burada bir gol bulmuş olsaydık maçın sonucu daha farklı olabilirdi. Özellikle maçın ikinci yarısında oyuncularım çok büyük bir efor sarf etti. Devrenin neredeyse tamamında baskı kurduk. Bu mücadeleyle galip gelmemiz gerekiyordu ancak en azından rakibimize yenilmedik." diye konuştu.



Kaloğlu, iletişime önem veren bir antrenör olduğunu ve göreve geldiği günden itibaren oyuncularla birebir görüşme yaptığını anlattı.



"Güçlü bir rakip bizi bekliyor"



Takımı yakından tanımaya başladığını vurgulayan Kaloğlu, şöyle devam etti:



"Ne kadar dışardan takip etsek de işin içine girince her şey çok daha farklı oluyor. Oyuncuların hepsini yakından tanımaya çalışıyorum, karakterlerini görüyorum. Ona göre bir strateji belirlemeye çalışıyorum. Mane ve Cardoso takım için de benim için de çok önemli iki oyuncu. Maçtan önce de her oyuncuyla olduğu gibi onlarla da görüşmem oldu. Maçtaki performansları da beni çok mutlu etti ama her zaman daha iyisi var. Hep daha iyisini yapmak için çalışacağız. Hatayspor zaman zaman çok güçlü bir oyun sergiliyor. Takım kalitesi yüksek, iyi oyunculara sahip bir ekibe karşı oynayacağız. Ligde çıktıkları son Sivasspor karşılaşmasını izledik. Aslında o maçı da kazanabilirlerdi. Güçlü bir rakip bizi bekliyor. Onların da galibiyete ihtiyacı var bizim de ihtiyacımız var. Biz kazanmaya gidiyoruz. Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok. İnşallah galip gelen taraf biz olacağız."



Kayserispor'un uzun zamandır 3 puana hasret olduğunu ve bunun bilinciyle maçlara hazırlandıklarına dikkati çeken Kaloğlu, "Milli aradan önce önümüzde 3 lig bir de Türkiye Kupası maçı var. Biz bunların tamamını kazanmak istiyoruz. Bu maçların hepsine talibiz. Gaziantep FK maçındaki arzumuzu her maçta sahaya yansıtabilirsek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle savunma oyuncularının üst üste gelen sakatlıkları bizi zor duruma düşürüyor. Biz değişik mevkilerde oynayan oyuncuları stoper oynatmak zorunda kalıyoruz. Ama her şeye rağmen 11 kişiyle sahaya çıkıyoruz. Bu oyuncu grubuyla maçların hepsine talibiz. Her maçı kazanmak için stratejik çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



