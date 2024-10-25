Altınordu zirve yolunda Fethiyespor'la karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Kastamonuspor ve Beykoz Anadolu Spor takımlarını yenerek 18 puanla zirveye ortak olan 2'nci sıradaki yenilgisiz Altınordu 26 Ekim Cumartesi günü evinde orta sıralarda yer alan Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek. Metin Oktay Yerleşkesi Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.30'da başlayacak mücadeleyi Evren Aydoğan yönetecek. Altınordu'da kart cezalısı Ali Çırak maçta forma giyemeyecek.



Bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kazanan Altınordu'nun teknik patronu Olcay Şahan seriyi sürdüreceklerini ve liderlik koltuğuna oturmak için mücadele edeceklerini söyledi. Son olarak evinde Adana 1954 Futbol Kulübü'ne mağlup olan Fethiyespor'un tecrübeli çalıştırıcısı Selahaddin Dinçel ise çok zor bir deplasman maçına çıkacaklarını, puan ya da puanlar alabilmek adına en iyi şekilde mücadele edeceklerini dile getirdi.



