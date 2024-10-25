Mbappe davayı kazandı: PSG'den 55 milyon euro tazminat!

Kylian Mbappe, PSG ile girdiği davayı kazandı ve Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Paris'in Mbappe'ye 55 milyon euro ödemesine karar verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mbappe davayı kazandı: PSG'den 55 milyon euro tazminat!
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25 Ekim 2024 13:59
Son güncelleme 25 Ekim 2024 14:00
Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e karşı olan davasını kazandı.

Fransa Haber Ajansı, Fransa Profesyonel Lig Federasyonu LFP'nin PSG ile olan anlaşmazlığında Kylian Mbappe lehine karar verdiğini ve Paris kulübünün eski oyuncusuna 55 milyon euro ödeme emri verdi.

Fransa kaptanı eski kulübünden ödenmemiş maaşları ve diğer primler için 55 milyon euro talep etmişti. PSG ise bu ödemelerin geçerlilik kazanmadığı savunmasını yapmıştu.

Ligue'nin kararını Cuma günü resmiyete dökmesi bekleniyor. 

 
 

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