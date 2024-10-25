Icardi ve Osimhen için flaş yorum; 'Karşı konulamaz'

Galatasaray'ın, Elfsborg maçındaki galibiyeti İtalyan basınında da geniş yer buldu. La Gazzetta dello Sport, "Galatasaray önce öne geçti sonra şaka yaptı" başlığını verirken Icardi ve Osimhen'in birlikte karşı konulamaz bir performans sergilediğinin altı çizildi.
Gabriel Sara'ya ayrı bir paragraf açılırken, "Galatasaray, ilk 45 dakikada iki asist yapan Brezilyalı oyun kurucusu Sara tarafından başarı ile yönetildi. Her şey kolay gözükürken çılgın ikinci yarı başladı" ifadeleri kullanıldı.
İsveç basınından Aftonbladet ise Elfsborg'un gücünün maçı 3-3'e getirmeye yetmediğini yazdı. 3-2 sonrası İsveç ekibinin kısa süreli heyecan yaşadığına da değinildi.
AS gazetesi, Real Madrid'in gündeminde olduğu iddia edilen Davinson üzerinden maçı özetleyip, "Kolombiyalı stoper, üç gol yemesine rağmen takımına yardım etmek için çok güvenli olan savunmanın lideriydi" dedi.
Gabriel Sara'ya ayrı bir paragraf açılırken, "Galatasaray, ilk 45 dakikada iki asist yapan Brezilyalı oyun kurucusu Sara tarafından başarı ile yönetildi. Her şey kolay gözükürken çılgın ikinci yarı başladı" ifadeleri kullanıldı.
İsveç basınından Aftonbladet ise Elfsborg'un gücünün maçı 3-3'e getirmeye yetmediğini yazdı. 3-2 sonrası İsveç ekibinin kısa süreli heyecan yaşadığına da değinildi.
AS gazetesi, Real Madrid'in gündeminde olduğu iddia edilen Davinson üzerinden maçı özetleyip, "Kolombiyalı stoper, üç gol yemesine rağmen takımına yardım etmek için çok güvenli olan savunmanın lideriydi" dedi.