St. Gallen-Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta? | St. Gallen-Fiorentina Maçı Canlı İzle Şifresiz

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında St. Gallen kendi evinde Fiorentina'u ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

ST. GALLEN - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



St.Gallen - Fiorentina maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



24 EKİM 2024 GÜNÜN MAÇLARI



19:45 Tabii Panathinaikos - Chelsea (Futbol)



19:45 TRT 1 Celje - Başakşehir FK (Futbol)



19:45 Tabii Roma - Dynamo Kiev (Futbol)



19:45 Tabii Eintracht Frankfurt - Rigas Skola (Futbol)



21:30 S Sport Olimpia Milano - Anadolu Efes (Basketbol)



22:00 TRT 1 Fenerbahçe - Manchester United (Futbol)



22:00 TRT S porLyon - Beşiktaş (Futbol)



22:00 Tabii Twente - Lazio (Futbol)



22:00 Tabii Athletic Bilbao - Slavia Prag (Futbol)









