Fenerbahçe'de MANU maçına Maximin damgası!

Manchester United karşısında Fenerbahçe adına sahanın en etkili isimlerinden biri de Allan Saint-Maximin'di...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'de MANU maçına Maximin damgası!
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25 Ekim 2024 10:46
Son güncelleme 25 Ekim 2024 10:47
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

EN ETKİLİ İSİMLERDEN BİRİYDİ

Kırmızı Şeytanlar karşısında Fenerbahçe adına sahanın en etkili isimlerinden biri de Allan Saint-Maximin'di.

PERFORMANSIYLA DAMGA VURDU

Yıldız oyuncu son derece istekli başladığı kritik maça performansıyla damgasını vurdu.

KİLİDİN AÇILMASINDA BAŞROLDEYDİ

Şık çalımları ve buluştuğu her topla dikine yaptığı driplinglerle rakibi sürekli tehdit eden başarılı oyuncu kilidin açılmasında da başroldeydi. Rakibini eksiltip klas bir ortayla En-Nesyri'yi bulan Maximin skorun eşitlenmesini sağlayan isim olarak öne çıktı.  

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