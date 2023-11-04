İspanya La Liga'nın 11. haftasında Garcia Pimienta'nın ekibi Las Palmas ile Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid karşı karşıya geldi.



Gran Canaria Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Las Palmas 2-1 kazanırken goller; 51. dakikada Kirian Rodriguez ve 75. dakikada Benito Ramirez'den geldi.



Konuk ekip Atletico Madrid'in tek golünü ise 83. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Atletico'da milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 25 puanda kalırken, Las Palmas 17 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid evinde Villarreal'i ağırlarken, Las Palmas deplasmanda Osasuna'ya konuk olacak.



