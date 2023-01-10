Atletico Madrid'de Diego Simeone'den ayrılık kararı

İspanya'nın önde gelen takımlarından Atletico Madrid'in teknik patronu Diego Simeone'nin ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Atletico Madrid'de Diego Simeone'den ayrılık kararı
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10 Ocak 2023 13:42
İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid'de 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Diego Simeone döneminin sona ereceği iddia edildi.

İspanyol basınından El Chiringuito, 12 yıldır Atletico Madrid'i çalıştıran Arjantinli teknik adam Diego Simeone'nin sezon sonund İspanyol ekibini bırakacağını duyurdu.

Öte yandan Atletico Madrid'de taraftarların bir kısmının Diego Simeone'nin takıma daha fazla katacağı bir şey olmadığı görüşünü savunurken, Arjantinli teknik adamın destekçisinin çok daha fazla olduğu vurgulandı.

Atletico Madrid yönetiminin, Diego Simone'nin ayrılık düşüncesiyle ilgili nasıl bir tavır sergileyeceği de merakla beklenmeye başlandı.

52 yaşındaki başarılı teknik adam Diego Simeone, Atletico Madrid ile 2 La Liga, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası şampiyonluğu kazandı.

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