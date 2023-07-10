Atila Turan'ın Kayseri'ye açtığı dava yeniden görülecek

Yukatel Kayserispor'un eski futbolcularından Atila Turan'ın kulübe açtığı ve kazandığı alacak davası yerel mahkemede yeniden görülecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Atila Turan'ın Kayseri'ye açtığı dava yeniden görülecek
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10 Temmuz 2023 23:46
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un eski futbolcularından Atila Turan'ın kulübe açtığı ve kazandığı alacak davasının yerel mahkemede yeniden görüleceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 sezonunda Kayserispor'da forma giyen Turan, kulübe alacak davası açtı.

Kayseri 5. İş Mahkemesi, Kayserispor'un Turan'a faizleriyle birlikte 271 bin avro alacak ve 24 bin avro da tazminat ödemesine karar verdi.

Sarı-kırmızılı kulüp karara istinaf mahkemesi yoluyla itiraz etti.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi tarafından yapılan inceleme neticesinde yerel mahkemenin kararı Kayserispor lehine bozuldu.

Alacak davası yerel mahkemede yeniden görülecek.

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