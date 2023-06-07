Atiba Hutchinson'a unutulmaz veda hazırlığı!

Beşiktaş'ın efsane kaptanı Atiba Hutchinson bugün son kez Vodafone Park'a çıkacak. Siyah-beyazlı formayı tam 10 yıldır aralıksız giyen 40 yaşındaki Kanadalı oyuncu hem Beşiktaş'a hem de yeşil sahalara veda edecek.
Atiba 2013 yılında PSV'den bedelsiz olarak Kartal'a gelmişti. Geride kalan 10 yılda siyah-beyazlı formayla 334 resmi maça çıkan başarılı futbolcu 27 gole imza attı, 37 kez asist yaptı. Profesyonel yaşantısı, aile hayatı ve sahadaki müthiş performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba, Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline geldi.
ÖZEL BİR VEDA PROGRAMI
Beşiktaş Kulübü, Atiba Hutchinson için özel bir veda programı hazırladı. Siyah-beyazlı takım, Konyaspor'la oynanacak maç için Atibatişörtleriyle ısınmaya çıkacak. Siyah-beyazlı kulübün iletişim ekibi tarafından özel olarak hazırlanan video maçtan önce statta gösterilecek. Yönetim müsabakadan önce Atiba'ya teşekkür plaketi verecek.
Beşiktaşlı taraftarlar da Kanadalı futbolcuya görkemli bir şekilde veda etmek için özel hazırlık yaptı. Siyah-beyazlılar, Atiba için statta çok sayıda pankart açacak. Deneyimli futbolcuya 10 yıllık performansı ve hizmetleri için teşekkür edilecek.
10 YILDA 5 HAZIRLIK
Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta 10 yılda 5 kupa kazandı. Kanadalı futbolcu; 2015-2016, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2020-2021'de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Atiba, 2022'de ise Turkcell Süper Kupa'yı müzeye taşıdı.
"YAŞADIĞIM HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ"
Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson için siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip, yöneticiler ve kulüp personeli BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dünkü antrenman öncesinde bir veda etkinliği düzenledi. Etkinlikte 2013-14 sezonundan bu yana Beşiktaş forması giyen, Atiba'ya emekleri için teşekkür ettiler ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dilediler.
Zaman zaman duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan, Atiba Hutchinson, ise takıma hitaben bir konuşma yaptı ve şu ifadeleri kullandı:"Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri on sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."
Atiba 2013 yılında PSV'den bedelsiz olarak Kartal'a gelmişti. Geride kalan 10 yılda siyah-beyazlı formayla 334 resmi maça çıkan başarılı futbolcu 27 gole imza attı, 37 kez asist yaptı. Profesyonel yaşantısı, aile hayatı ve sahadaki müthiş performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba, Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline geldi.
ÖZEL BİR VEDA PROGRAMI
Beşiktaş Kulübü, Atiba Hutchinson için özel bir veda programı hazırladı. Siyah-beyazlı takım, Konyaspor'la oynanacak maç için Atibatişörtleriyle ısınmaya çıkacak. Siyah-beyazlı kulübün iletişim ekibi tarafından özel olarak hazırlanan video maçtan önce statta gösterilecek. Yönetim müsabakadan önce Atiba'ya teşekkür plaketi verecek.
Beşiktaşlı taraftarlar da Kanadalı futbolcuya görkemli bir şekilde veda etmek için özel hazırlık yaptı. Siyah-beyazlılar, Atiba için statta çok sayıda pankart açacak. Deneyimli futbolcuya 10 yıllık performansı ve hizmetleri için teşekkür edilecek.
10 YILDA 5 HAZIRLIK
Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta 10 yılda 5 kupa kazandı. Kanadalı futbolcu; 2015-2016, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2020-2021'de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Atiba, 2022'de ise Turkcell Süper Kupa'yı müzeye taşıdı.
"YAŞADIĞIM HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ"
Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson için siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip, yöneticiler ve kulüp personeli BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dünkü antrenman öncesinde bir veda etkinliği düzenledi. Etkinlikte 2013-14 sezonundan bu yana Beşiktaş forması giyen, Atiba'ya emekleri için teşekkür ettiler ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dilediler.
Zaman zaman duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan, Atiba Hutchinson, ise takıma hitaben bir konuşma yaptı ve şu ifadeleri kullandı:"Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri on sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."
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