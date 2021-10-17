Atalanta, Empoli deplasmanında hayat buldu

Atalanta, milli ara sonrası ilk maçında Empoli'yi 4-1 mağlup etti ve ligde 2 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Atalanta, Empoli deplasmanında hayat buldu
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17 Ekim 2021 17:54
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Empoli ile Atalanta karşı karşıya geldi. Stadio Carlo Castellani'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Atalanta 4-1'lik skorla kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 26. dakikada Josip Ilicic, 49. dakikada Mattia Viti kendi kalesine ve 89. dakikada Duvan Zapata attı. Ilicic, 67. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Empoli'nin tek golü 30. dakikada Federico Di Francesco'dan geldi.

Atalanta'da Merih Demiral maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Atalanta 14 puana yükselirken, Empoli 9 puanda kaldı.

Atalanta, gelecek hafta Udinese'yi konuk edecek. Empoli ise Salernitana deplasmanına gidecek.


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