İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Atalanta, sahasında Genoa'yı konuk etti. New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi Atalanta 4-0 kazandı.
Atalanta'ya mücadele galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Berat Djimsiti, 54. dakikada Marten De Roon, 82. dakikada Mario Pasalic ve 90+1. dakikada Honest Ahanor kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Atalanta kupada adını çeyrek finale yazdırdı. Atalanta, çeyrek finalde Juventus ile karşı karşıya gelecek.
Atalanta'ya mücadele galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Berat Djimsiti, 54. dakikada Marten De Roon, 82. dakikada Mario Pasalic ve 90+1. dakikada Honest Ahanor kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Atalanta kupada adını çeyrek finale yazdırdı. Atalanta, çeyrek finalde Juventus ile karşı karşıya gelecek.