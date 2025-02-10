Aston Villa, Yasin Özcan transferini açıkladı

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Aston Villa, Yasin Özcan transferini açıkladı
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10 Şubat 2025 17:07
Son güncelleme 10 Şubat 2025 17:12
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada genç oyuncunun sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da forma giymeye devam edeceği ifade edildi.

Aston Villa açıklamasında, "Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan ile ön sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar. 18 yaşındaki genç oyuncu gelecek sezon Villa'ya katılmadan önce sezonun geri kalanını Türk kulübünde geçirecek." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa ise yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı. Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler. Yasin Özcan'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz!" ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ

Aston Villa, 18 yaşındaki genç stoper için Kasımpaşa'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan anlaşmada 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay yer alacak.

PERFORMANSI

Kasımpaşa kariyerinde 81 resmi maça çıkan Yasin Özcan, bu maçlarda 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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