Aston Villa, Marco Asensio için ısrarcı!

Aston Villa, Marco Asensio'nun bonservisiyle transferi için PSG ile görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa, Marco Asensio için ısrarcı!
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11 Mart 2025 21:43
Son güncelleme 11 Mart 2025 21:53
Aston Villa, İspanyol yıldız Marco Asensio'yu kadrosuna kalıcı olarak katmak için Paris Saint-Germain (PSG) ile resmi görüşmelere başladı. Sezon başında PSG'den kiralanan Asensio'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

İngiliz ekibi, 28 yaşındaki hücum oyuncusunu yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmeyi hedefliyor. PSG ise bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Asensio'yu satarak kar elde etmeye sıcak bakıyor.

Asensio, Aston Villa formasıyla etkili bir performans sergilese de PSG'nin gelecek planlarında yer almıyor. Fransız ekibi, oyuncunun takımdan ayrılmasına engel olmayarak transfer sürecini hızlandırabilir.

ASTON VILLA PERFORMANSI

İspanyol yıldız, Aston Villa ile çıktığı 7 maçta 338 dakika süre aldı ve 5 gollük performans sergiledi.

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