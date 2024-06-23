Aston Villa ilk transferini açıkladı

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Aston Villa, Lewis Dobbin'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Aston Villa ilk transferini açıkladı
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23 Haziran 2024 15:25
Premier Lig'de geçtiğimiz sezon iyi bir performans gösteren ve Şampiyonlar Ligi vizesi alan Aston Villa sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Aston Villa resmi sitesinden yaptığı açıklamada Lewis Dobbin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada 21 yaşındaki İngiliz sol kanat için 15 milyon euroluk bonservis bedeli ödeneceği söylenirken, sözleşme tarihiyle ilgili bir açıklamada bulunulmadı

16 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 16 resmi maça çıkan Lewis Dobbin bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

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