Aston Villa ilk transferini açıkladı

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon iyi bir performans gösteren ve Şampiyonlar Ligi vizesi alan Aston Villa sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.



Aston Villa resmi sitesinden yaptığı açıklamada Lewis Dobbin'i kadrosuna kattığını açıkladı.



Yapılan açıklamada 21 yaşındaki İngiliz sol kanat için 15 milyon euroluk bonservis bedeli ödeneceği söylenirken, sözleşme tarihiyle ilgili bir açıklamada bulunulmadı



16 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 16 resmi maça çıkan Lewis Dobbin bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.





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