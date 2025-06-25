Galatasaray'ın 2024/25 sezonunun yaz transfer döneminde transfer ettiği Gabriel Sara için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
ASTON VILLA İSTİYOR
Foot Mercato'nun haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa Gabriel Sara'yı kadrosunu katmak istiyor. Galatasaray'ın henüz bu ilgiye cevabı haberde belirtilmedi.
PERFORMANSI
Geçitğimiz sezon 45 maçta görev alan 25 yaşındaki Brezilyalı, 2 gol, 10 asist kaydetti.
ASTON VILLA İSTİYOR
Foot Mercato'nun haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa Gabriel Sara'yı kadrosunu katmak istiyor. Galatasaray'ın henüz bu ilgiye cevabı haberde belirtilmedi.
PERFORMANSI
Geçitğimiz sezon 45 maçta görev alan 25 yaşındaki Brezilyalı, 2 gol, 10 asist kaydetti.
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