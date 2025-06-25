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Aston Villa'dan Sara'ya kanca!

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon transfer olan Gabriel Sara için Premier Lig ekiplerinden Aston Villa talip oldu.

calendar 25 Haziran 2025 11:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Aston Villa'dan Sara'ya kanca!
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Galatasaray'ın 2024/25 sezonunun yaz transfer döneminde transfer ettiği Gabriel Sara için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ASTON VILLA İSTİYOR

Foot Mercato'nun haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa Gabriel Sara'yı kadrosunu katmak istiyor. Galatasaray'ın henüz bu ilgiye cevabı haberde belirtilmedi.

PERFORMANSI

Geçitğimiz sezon 45 maçta görev alan 25 yaşındaki Brezilyalı, 2 gol, 10 asist kaydetti. 

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