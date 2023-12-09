Premier Lig'in 16. hafta maçında Aston Villa ile Arsenal karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan maçı Aston Villa 1-0 kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 7. dakikada John McGinn kaydetti.
Ev sahibi Aston Villa'da Galatasaray'dan kiralık gelen Nicolo Zaniolo, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonuçla birlikte Aston Villa 35 puana yükselerek zirve yarışında iddialı duruma geldi. Arsenal ise 35 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki maçta Aston Villa, deplasmanda Brentford deplasmanına gidecek. Arsenal, sahasında Brighton'ı ağırlayacak.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 7. dakikada John McGinn kaydetti.
Ev sahibi Aston Villa'da Galatasaray'dan kiralık gelen Nicolo Zaniolo, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonuçla birlikte Aston Villa 35 puana yükselerek zirve yarışında iddialı duruma geldi. Arsenal ise 35 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki maçta Aston Villa, deplasmanda Brentford deplasmanına gidecek. Arsenal, sahasında Brighton'ı ağırlayacak.
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