Asil Bostancı: "Bu hikaye böyle bitmemeliydi"

Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, vefat eden teknik direktörleri Sol Bamba ile ilgili konuştu.

Haber; DHA
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Asil Bostancı: 'Bu hikaye böyle bitmemeliydi'
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01 Eylül 2024 15:59
Son güncelleme 01 Eylül 2024 16:05
Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, vefat eden teknik direktörleri Sol Bamba ile ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bostancı, "Öncelikle şu anda konuşmak çok zor ama çok acı bir olay yaşadık. Hiç beklenmedik bir şeydi bizim için. Her şeyden önce yüreği futbolla atan, futbolu çok seven, kalbi çok iyi, çok düzgün bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Bizi bayağı etkiledi. Çok daha başka planlarımız vardı, daha uzun soluklu olacaktı, projelerimiz vardı. Bu hikaye böyle bitmemeliydi. Çok üzgünüm, ne diyeceğimi de bilmiyorum." dedi.

Sol Bamba'nın cenazesinin pazartesi günü Fransa'ya gönderileceğini söyleyen Asil Bostancı, "Evrakları bekliyoruz, büyük ihtimalle yarın yetişecek, federasyonla da görüştük. Fransa'ya nakledeceğiz cenazeyi. Allah izin verirse ben de gideceğim. Beklenmedik bir şeydi, daha önce tedavisini oluyordu ama kan değerlerinde düşük oldu maç sabahı hastaneye kaldırdık. Konuşamıyorum, diyecek bir şey de bulamıyorum. Diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

 

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