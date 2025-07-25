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AS Monaco, Nikola Mirotic transferini açıkladı

AS Monaco, uzun süredir beklenen transferi duyurdu.

calendar 25 Temmuz 2025 12:40
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: X.com
AS Monaco, Nikola Mirotic transferini açıkladı
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Geçtiğimiz sezon EuroLeague finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan AS Monaco, yeni sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Bu doğrultuda Monaco, kadrosuna beklenen flaş takviyeyi duyurdu.

AS Monaco, Olimpia Milano'dan ayrılan Nikola Mirotic'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kırmızı beyazlı ekip, tecrübeli forvet ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

2023 yazında Barcelona'dan ayrılan 34 yaşındaki yıldız, ardından Olimpia Milano'ya imza atmıştı. Mirotic, son iki sezonda İtalyan ekibinin formasını terletti.


Geçtiğimiz sezon Milano formasıyla toplam 30 EuroLeague maçına çıkan Nikola Mirotic, maç başına 17.7 sayı, 6.4 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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