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17 Haziran
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Artistik Dünya Bilardo Şampiyonası Ankara'da başlıyor

Ankara Gölbaşı Tesisleri'nde yapılacak olan turnuva 18 Haziran'da başlayacak.

calendar 17 Haziran 2025 16:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Artistik Dünya Bilardo Şampiyonası Ankara'da başlıyor
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Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Gölbaşı'ndaki tesiste yapılacak şampiyonaya 11 ülkeden 32 sporcu katılacak.

Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Serdar Gümüş, Barış Cin, Mehmet Sezer ve Emrah Taç'ın temsil edeceği organizasyon, 21 Haziran Cumartesi günü sona erecek.


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