Artistik Dünya Bilardo Şampiyonası Ankara'da başlıyor

Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Gölbaşı'ndaki tesiste yapılacak şampiyonaya 11 ülkeden 32 sporcu katılacak.
Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Serdar Gümüş, Barış Cin, Mehmet Sezer ve Emrah Taç'ın temsil edeceği organizasyon, 21 Haziran Cumartesi günü sona erecek.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Gölbaşı'ndaki tesiste yapılacak şampiyonaya 11 ülkeden 32 sporcu katılacak.
Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Serdar Gümüş, Barış Cin, Mehmet Sezer ve Emrah Taç'ın temsil edeceği organizasyon, 21 Haziran Cumartesi günü sona erecek.
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