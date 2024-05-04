Arsenal, zirve yolunda hata yapmadı!

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Bournemouth'u sahasında 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arsenal, zirve yolunda hata yapmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2024 16:29
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Arsenal, sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Bukayo Saka, 70. dakikada Leandro Trossard ve 90+7'de Declan Rice attı.

Bournemouth'ta milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 83'e yükseltti. Bournemouth, 48 puanda kaldı.

Arsenal, ligin bir sonraki haftasında Manchester United deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Brentford'u ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery