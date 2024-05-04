İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Arsenal, sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.



Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Bukayo Saka, 70. dakikada Leandro Trossard ve 90+7'de Declan Rice attı.



Bournemouth'ta milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 80. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 83'e yükseltti. Bournemouth, 48 puanda kaldı.



Arsenal, ligin bir sonraki haftasında Manchester United deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Brentford'u ağırlayacak.





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