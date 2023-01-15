İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 2-0'lık skorla kazandı.



Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Hugo Lloris kendi kalesine ve 36. dakikada Martin Ödegaard kaydetti.



Manchester City'nin kaybettiği haftada kazanan lider Arsenal, puanını 47'ye çıkartırken farkı ise 8'e yükseltti. Son 4 maçında 3. kez puan kaybeden Tottenham, 33 puanda kaldı.



Arsenal, gelecek hafta Manchester United'ı ağırlayacak. Tottenham ise Manchester City deplasmanına gidecek.





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