Arne Slot: 'Maçta gördüklerimden çok keyif aldım'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un çalıştırıcısı Arne Slot, konuk oldukları Tottenham'ı 6-3 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Arne Slot'un o açıklamaları:



"GÖRDÜKLERİMDEN ÇOK KEYİF ALDIM"



"60 ila 65. dakikaya kadar gördüklerimden gerçekten çok ama çok keyif aldım. Ama sonra şunu da gördünüz ki oyuncular ne kadar kaliteli olursa olsun, bu ligde artık koşmak zorunda olmadıklarını düşünürlerse, özellikle Tottenham'a karşı, hemen pozisyon yaratmaya başlıyorlar ve iki gol attılar. Altıncı gol geldiğinde çok mutlu oldum."



"MAÇIN HER SANİYESİNDE ZİRVEDE OLMALISINIZ"



"Belki de 5-1 öndeyken insan böyle düşünüyor. 'Tamam' diye düşünürsünüz. Ama Tottenham her zaman devam ediyor ve yaratma kabiliyetleri var. Maçın her saniyesinde oyunun zirvesinde olmalısınız ve %100 değilseniz bu size zarar verir."



"3-4 GÜNDE BİR MAÇA ÇIKIP YÜKSEK PERFORMANS VERMEK KOLAY DEĞİL"



"Zirvede kalmanın ne kadar zor olduğunu benim kadar siz de biliyorsunuz. Her dakika oyununuzun zirvesinde olmanız gerekiyor. Her üç ya da dört günde bir maça çıkıp yüksek performans vermek kolay değil. Chelsea'nin bugün puan kaybetmesini beklemiyordum. Bu her maçta olabilir ve ligi bu kadar özel kılan da bu."



"SALAH FUTBOLCU OLMASININ YANI SIRA İNSAN OLARAK DA İYİ BİRİ"



"Salah iyi bir futbolcu olmasının yanı sıra, bir insan olarak da çok iyi. Her zaman takım arkadaşlarına yardım etmek için orada, her zaman ayakları yere basıyor. Her üç günde bir bu seviyede olmanın ne gerektirdiğini anlıyor. Beni etkileyen de bu; üst düzey bir oyuncu olarak gösterdiği kalite için ne kadar çok çalışması gerektiğini anlıyor."