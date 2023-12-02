Arnaud Lusamba: 'Büyük takımlara bu kadar pozisyon vermemeliyiz'

Pendikspor'da Arnaud Lusamba, Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı.



Arnaud Lusamba yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biz bugün büyük bir takıma karşı oynadık. Elimizden geleni yaptık. Sahada onları durdurup kontrataklarla şans aradık ama değerlendiremedik. İkinci yarı Galatasaray çok fazla pozisyon buldu. Büyük takımlara karşı bu kadar pozisyon verirseniz golle sonuçlanır elbette..."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU