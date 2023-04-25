Arda Güler'in şovu Fenerbahçe'ye yetmedi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in 2 golü, İstanbulspor maçında puan kaybedilmesini engelleyemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'in şovu Fenerbahçe'ye yetmedi
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25 Nisan 2023 01:11
3-3 biten İstanbulspor maçında Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in attığı goller galibiyet için yeterli olmadı.

İstanbulspor karşısında takımının ilk 2 golüne imza atan 18 yaşındaki oyuncu, ligde az forma şansı bulması nedeniyle skor üretmekte zorlanmıştı.

Arda, 15 Ağustos 2022 tarihinde takımının 6-0 kazandığı Kasımpaşa maçında 2 gol atarken, ligde daha sonra gol sevinci yaşamamıştı.

Söz konusu sürede Avrupa'da ve kupada ağları sarsan yıldız oyuncu, ligde uzun süre sonra gol sevinci yaşarken, yeniden bir maçta 2 gol atmayı da başardı.

Arda, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

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