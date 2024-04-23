Arda Güler ilk 11'e doğru!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Real Sociedad karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkabilir.

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Arda Güler ilk 11'e doğru!
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23 Nisan 2024 19:27
Son güncelleme 23 Nisan 2024 19:46
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin daha fazla süre alacağını açıkladığı Arda Güler, ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

AS'ta yer alan habere göre, 19 yaşındaki futbolcunun, Real Madrid'in, Real Sociedad ile deplasmanda oynayacağı maçta ilk 11'de yer alabileceği öne sürüldü.

ANCELOTTI NE DEDİ?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona maçının ardından Arda Güler için, "Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süreler alacak." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, bir kez gol sevinci yaşadı.

REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'daki Real Sociedad - Real Madrid maçı 26 Nisan Cuma günü oynanacak.

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