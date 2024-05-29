Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbol dünyasındaki en pahalı 100 futbolcuyu sıraladı.



ARDA GÜLER LİSTEDE



Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, listede kendisine 90. sırada yer buldu. Arda Güler'e bonservis bedeli olarak 67.9 milyon euro değer biçildi.



EN PAHALI FUTBOLCU



CIES'in açıkladığı listede en pahalı olarak Jude Bellingham yer aldı. İngiliz yıldıza 280.4 milyon euro değer verildi.



ARDA'NIN PERFORMANSI



Real Madrid'de 12 maçta süre bulan 19 yaşındaki Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşadı.





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