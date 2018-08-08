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Appiah'tan Fenerbahçeliler'e mesaj var!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stephen Appiah, verdiği mesajda Başkan Ali Koç'u tebrik etti ve sarı-lacivertli taraftara mesaj yolladı.

Kaynak: AA
Appiah'tan Fenerbahçeliler'e mesaj var!
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08 Ağustos 2018 21:57
Fenerbahçe'de 2005-2008 yıllarında forma giyen Ganalı eski futbolcu Stephen Appiah, sarı-lacivertli ekibin başarılı günlerine geri döneceğine inandığını söyledi.

Appiah, FB TV'nin Twitter hesabında yayımlanan videosunda, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu büyük Fenerbahçe Kulübü olunca, onun hakkında konuşmaktan büyük memnuniyet duyarım. Öncelikle yeni başkan Ali Koç'u tebrik ederim. Ayrıca, bu harika kulübe yeni gelen tüm oyuncular, hoş geldiniz. Umuyorum ki bu sezon kulübün parlak günleri geri gelecek. Bu fırsatı, takıma başarılar dileyerek kullanmak istiyorum. Her maçı keyifle takip eden taraftarı mutlu edin çünkü bir takımın borcunu geri ödeyebilmesinin tek yolu budur. Yeniden Fenerbahçe."

Appiah, sarı-lacivertli takımda birer kez lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

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