Ante Rebic'e sürpriz talip çıktı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Ante Rebic'e, Hellas Verona talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ante Rebic'e sürpriz talip çıktı
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27 Haziran 2024 11:45
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

İTALYA'DAN TALİP ÇIKTI

Siyah-Beyazlılar'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.



Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

23 MAÇA ÇIKTI

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

 

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