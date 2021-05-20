Antalyaspor'un yeni stoperi Akhisar'dan

Antalyaspor, Akhisarspor'un genç stoperi Doğukan Nelik'i transfer ediyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'un yeni stoperi Akhisar'dan
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20 Mayıs 2021 13:51
Akhisarspor'da bu sezon gösterdiği performansla parlayan Doğukan Nelik'in, Antalyaspor'a transfer olduğu iddia edildi.

Altyapıda yetişip 2018 yılında profesyonel yapılan 20 yaşındaki stoper, bu sene 1'inci Lig'de formayı sırtına geçirip bir daha çıkarmadı.

Devre arasında yapılan transferlere rağmen kadronun değişilmezi olmayı başaran genç futbolcu, tamamı ilk 11'de 23 lig maçında forma giydi.

Bu transferden bonservis geliri elde edemeyecek Akigo, 23 yaş altındaki Doğukan, 8 yıldır altyapısında yer aldığı için yetiştiricilik bedeli alacak.


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