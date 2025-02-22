Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.



Corendon Airlines Park'ya oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Soner Dikmen ve 42. dakikada Braian Samudio'dan geldi.



Kasımpaşa'nın tek golünü ise 90+5'te penaltıdan Haris Hajradinovic kaydetti.



Kasımpaşa'nın 83. dakikada Gökhan Gül ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucunda Nuno da Costa'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.



Evinde 3 maç sonra galip gelen Antalyaspor, 30 puana yükseldi ve 9. sıraya yerleşti. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.



Süper Lig'de bir sonraki hafta Antalyaspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa ise Galatasaray'ı konuk edecek.



5 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ



Antalyaspor, Emre Belözoğlu döneminde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Kasımpaşa ise bu sezon ilk kez üst üste 2 yenilgi yaşadı.



EMRE BELÖZOĞLU TAKIMIN BAŞINDA YER ALMADI



Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçen haftaki Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart gördüğü hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezasından dolayı Kasımpaşa müsabakasında takımın başında yer alamadı.



CEZASI İNDİRİLEN BURAK YILMAZ SAHADA



Ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor mücadelesinde kırmızı kart gören Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle kendisine verilen 2 maç men cezasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunca 1 maça indirmesiyle Onvo Antalyaspor karşılaşmasında takımın başında yer aldı.



FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI



Antalyaspor'un Polonyalı orta sahası Jakub Kaluzinsk, 61. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 22 yaşındaki futbolcu, ligde gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.



GALATASARAY MAÇINDA CEZALI



Kasımpaşa'da ise Nuno da Costa, 86. dakikada VAR'da golün iptal edildiği pozisyonda rakibine yaptığı faul için sarı kart gördü ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. 34 yaşındaki futbolcu, ligde gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacakları maçta forma giyemeyecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Akdeniz temsilcisi öne geçti. Samudio'nun sağ çaprazdan pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



14. dakikada Fall'ın sağ çaprazdan topla buluşturduğu Ben Ouanes'in ceza alanında şutunda, top üstten auta çıktı.



18. dakikada Soner Dikmen'in şutunda kaleci Gianniotis'den dönen topu penaltı noktasının solunda önünde bulan Larsson'un vuruşunda, Yasin Özcan meşin yuvarlağı çizgiden kornere gönderdi.



42. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan korner atışını kullanan Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Samudio'nun kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'in solundan filelere gitti: 2-0



Karşılaşmanın ilk yarısını, Onvo Antalyaspor 2-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





63. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunda, kaleci Piric topu kornere çeldi.



65. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



70. dakikada Van de Streek'in ceza sahası yayının içinden şutunda, top az farkla üstten dışarıya çıktı.



74. dakikada Gökhan Gül'ün ceza sahası dışından şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.



83. dakikada Gökhan Gül'ün attığı gol, hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin VAR incelemesiyle pozisyonun öncesinde Da Costa'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.



90+4. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR incelemesi sonrası Fall'ın Veysel Sarı'nın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğuna işaret etti.



90+5. dakikada Hajradinovic penaltı atışını gole çevirdi: 2-1



Mücadeleyi Onvo Antalyaspor 2-1 kazandı.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Emin Tuğral, Ogün Kamacı



Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 57 Thalisson), Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 75 Petrusenko), Soner Dikmen (Dk. 86 Emrecan Uzunhan), Samudio (Dk. 86 Gaich), Safuri, Van de Streek, Larsson



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 79 Sinan Alkaş), Piatkowski, Yasin Özcan (Dk. 46 Opoku), Rodrigues, Cafu (Dk. 68 Gökhan Gül), Fall, Barak (Dk. 46 Can Keleş), Hajradinovic, Ben Ouanes (Dk. 46 Brekalo), Da Costa



Goller: Dk. 10 Soner Dikmen, Dk. 42 Samudio (Onvo Antalyaspor), Dk. 90+5 Hajradinovic (Penaltıdan) (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 12 Ben Ouanes, Dk. 85 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 60 Kaluzinski (Onvo Antalyaspor)













