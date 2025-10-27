Antalyaspor'dan hakem bahis skandalına tepki!

Trendyol Süper Lig kulüplerinden Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının takipçisi olacaklarını bildirdi.



Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Hacıosmanoğlu'nun bahis iddiaları ve hakemlerle ilgili açıklamalarının dikkatle takip edildiği belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Sporun temel değerleri olan dürüstlük, şeffaflık, adil rekabet ve saygı, Antalyaspor'un vazgeçilmez prensipleridir. Bu doğrultuda iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılması, gerekli yargı ve disiplin süreçlerinin şeffaf biçimde işletilmesi, Türk futbolunun güven ve adalet temelleri üzerinde güçlenmesi konularında en güçlü desteğimizi ifade ediyoruz. Antalyaspor olarak bu kapsamlı çalışmayı başlatan ve kamuoyuyla paylaşarak futbolun geleceği adına önemli bir adım atan Türkiye Futbol Federasyonu'na ve TFF Başkanı sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ediyor, hem kendi etik standartlarımız hem de Türk futbolunun itibarı adına her türlü iş birliğine açık olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz."



Sporun marka değerini korumanın herkesin ortak sorumluluğunda olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle, iddiaların bağımsız ve tarafsız biçimde araştırılmasını, sonuçların tüm kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyor ve bu konunun takipçisi olacağımızı açıkça ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



