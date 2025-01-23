Ankaragücü'nden iki transfer birden!

MKE Ankaragücü, Halil İbrahim Pehlivan ve Erten Ersu'yu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ankaragücü'nden iki transfer birden!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2025 19:30

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Halil İbrahim Pehlivan ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Halil İbrahim Pehlivan ve en son Gostivar forması terleten Erten Ersu'nun transfer edildiği belirtildi. 

Açıklamada, iki oyuncuyla da 1,5'er yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

İşte Ankaragücü'nün o paylaşımı:





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery