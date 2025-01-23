Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Halil İbrahim Pehlivan ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Halil İbrahim Pehlivan ve en son Gostivar forması terleten Erten Ersu'nun transfer edildiği belirtildi.
Açıklamada, iki oyuncuyla da 1,5'er yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
İşte Ankaragücü'nün o paylaşımı:
Ankaragücü'nden iki transfer birden!
MKE Ankaragücü, Halil İbrahim Pehlivan ve Erten Ersu'yu transfer etti.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2025 19:30
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Halil İbrahim Pehlivan ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
- 20:54 Galatasaray için yeni karar: "Yasa dışı bahse teşvik"
- 20:49 Fenerbahçe tribünlerinde sessizlik!
- 20:41 MKE Ankaragücü, Dalcio Gomes'i kiraladı
- 20:30 CANLI: Anadolu Efes - Olimpia Milano
- 20:26 Göztepe, Emersonn transferini açıkladı
- 20:24 Adanaspor, Adem Eren Kabak'ı transfer etti
- 20:10 Hull City'de ayrılık: Ryan Giles
- 19:44 Jose Mourinho: "Lyon bunu beklemiyor!"
- 19:39 İsmet Taşdemir: "Puan farkını koruyup yolumuza devam etmeliyiz"
- 19:37 Türk Hava Yolları, adını dörtlü finale yazdırdı
- 19:31 Fenerbahçe - Lyon: 11'ler
- 19:30 Ankaragücü'nden iki transfer birden!
- 19:27 Galatasaray'da geri sayım: Ahmed Kutucu!
- 19:25 West Ham United'da hedef Silva
- 19:02 Ryan Babel'den Beşiktaş ve Galatasaray sözleri!
- 18:57 Anderson Talisca için yeni iddia
- 18:56 Stuttgart, Pavlovic'i istiyor
- 18:48 İstanbulspor, Fenerbahçe'nin genç stoperini kiraladı
- 18:44 Anadolu Efes'ten ayrıldı, Bayern Münih'e gitti
- 18:38 Roma'dan savunmaya takviye
- 18:38 Iğdır FK'den savunmaya takviye
- 18:33 TÜRŞAD, deplasmanda Akkuş Belediyespor'u yendi
- 18:20 Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor: Bartuğ Elmaz
- 18:19 Teknik direktör Ersin Aka cinayetinde 3 şüpheli daha tutuklandı
- 18:04 Frankfurt, Elye Wahi'yi bitiriyor
- 17:59 Osimhen eğlence çıkışı çılgına döndü: Gazetecilere saldırı
- 17:52 Mourinho'dan Lyon öncesi sürpriz buluşma
- 17:28 Başakşehir'de ayrılık: Pelkas
- 17:19 Altınordu'dan iki gurbetçi daha
- 17:17 Beşiktaş'tan Watford'a ret!
- 17:11 Kadın futbolda tarihi bonservis: 1.1 milyon dolar
- 17:07 Juventus, Muani'yi açıkladı!
- 16:54 Aston Villa'ya transferde kötü haber!
- 16:50 Kyle Walker, imza için Milano'ya gitti
- 16:49 Avustralya Açık finalinde Sabalenka ile Keys karşılaşacak
- 16:48 Milli atıcı Buğra Selimzade, H&N Kupası'nda gümüş madalya aldı
- 16:47 Milli sporcular, Karate 1 Premier Lig'in yeni sezonuna Paris'te başlayacak
- 16:45 Thomas Reis: "Baskılı oynamak istiyoruz"
- 15:58 Emerson'un durumu belli oldu!
- 15:53 Athletic'ten Beşiktaş paylaşımı
- 15:50 Young Boys taraftarlarından harika bir jest
- 15:37 Bafetimbi Gomis: "Mikautadze yalan"
- 15:20 Draymond: "Poole artık önüne bakmalı"
- 15:19 Durant, Nets dönemi için: "İşlev bozukluğu vardı"
- 15:18 Bulls'a, LaVine ve Vucevic için telefonlar geliyor
- 15:17 Kings, Cam Johnson takasından çekildi
- 15:13 Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi
- 15:11 Altay kritik virajda
- 15:06 Merkezefendi potada Egehan'ı aldı
- 15:00 Galatasaray'dan kombine biletlerine ilişkin açıklama
- 14:53 Romulo: "Büyük hayaller için hep birlikte savaşmaya devam edelim"
- 14:49 Altınordu'da Ersan Parlatan imzaladı
- 14:45 Fenerbahçe'nin 7. Brezilyalı stoperi Diego Carlos
- 14:40 Norveç'te kulüplerin çoğu, VAR sisteminin devre dışı bırakılmasını istiyor
- 14:38 Avustralya Açık'ta Aryna Sabalenka finale kaldı
- 14:28 Fenerbahçe'de sakatlık!
- 14:26 Fenerbahçe'den ayrılan Emir Ortakaya, yeni takımıyla imzaladı
- 14:07 Roma'da, Lazio ile Real Sociedad maçı öncesi 3 İspanyol taraftar bıçaklandı
- 14:04 Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın takımına gitti!
- 14:00 Lakers, Lonzo Ball ile yeniden bir araya gelmek mi istiyor?
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Hull City'de ayrılık: Ryan Giles
West Ham United'da hedef Silva
Stuttgart, Pavlovic'i istiyor
Roma'dan savunmaya takviye
Juventus, Muani'yi açıkladı!
Aston Villa'ya transferde kötü haber!
Kyle Walker, imza için Milano'ya gitti
Emerson'un durumu belli oldu!
Manchester City, Omar Marmoush'u bitirdi
PSG'den Manchester City karşısında geri dönüş!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Lyon'dan Mikautadze açıklaması!
-
2
Fenerbahçe'de Marco Asensio iddiası
-
3
Galatasaray'dan İsveç ve Danimarka'ya transfer operasyonu
-
4
Fenerbahçe transferi açıkladı!
-
5
Galatasaray'dan stoperde sürpriz hamle!
-
6
Fenerbahçe - Lyon: 11'ler
-
7
Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın takımına gitti!
-
8
Beşiktaş'tan transferde 2 yıldız birden!
-
9
Galatasaray'dan stoper harekatı!
-
10
Fenerbahçe - Talisca: İşte tüm yaşananlar
EN ÇOK YORUMLANANLAR