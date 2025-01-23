Ankaragücü'nden iki transfer birden!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Halil İbrahim Pehlivan ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Halil İbrahim Pehlivan ve en son Gostivar forması terleten Erten Ersu'nun transfer edildiği belirtildi.



Açıklamada, iki oyuncuyla da 1,5'er yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.



İşte Ankaragücü'nün o paylaşımı:











