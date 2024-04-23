Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.
Eryman Stadyumu'nda oynanan mücadele iki tarafın da kontrollü bir oyunu tercih etmesiyle golsüz beraberlik ile sonuçlandı ve turun ikinci maçı öncesi iki takım da final iddiasını sürdürmüş oldu.
Beşiktaş maç boyu çektiği 7 şutun hiçbirinde kaleyi isabet ettiremedi.
Yarı finalin ikinci maçı 7 Mayıs Salı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve kazanan taraf Türkiye Kupası'nda finale yükselmiş olacak.
Finale yükselen ekip, Türkiye Kupası'na ulaşmak için Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Topraktepe, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta yine MKE Ankaragücü ile yaptıkları maçın ilk 11'inde, biri zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Sakatlığı bulunan genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de görev aldı. Topraktepe, kalede ise Ersin Destanoğlu'nu yedeğe çekip sakatlığı düzelen Mert Günok'u görevlendirdi.
Siyah-beyazlılarda kalede Mert Günok, savunmada Svensson, Necip Uysal, Worrall, Umut Meraş, orta sahada Al Musrati, Muçi, Gedson Fernandes, kanatlarda Rashica ve Ghezzal, santraforda ise Muleka yer aldı.
MERT GÜNOK GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, bir maçlık aradan sonra tekrar 11'e döndü.
Sakatlığı nedeniyle ligdeki MKE Ankaragücü maçını kaçıran tecrübeli kaleci, kupadaki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen Omar Colley bir karşılaşma, Salih Uçan yaklaşık 2 ay, Arthur Masuaku ise 1,5 ay sonra maç kadrosuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Beşiktaş, 5 futbolcusundan yoksun olarak başkent deplasmanına geldi.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı.
ANKARAGÜCÜ'NDE İKİ DEĞİŞİKLİK
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da bu maçta kadrosunda 2 değişiklik yaptı.
Ligdeki Beşiktaş maçının 11'inde oynayan Kazımcan Karataş ile Ali Kaan Güneren yedek kulübesinde yer alırken, bu isimlerin yerine Atakan Çankaya ve Flips forma giydi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı düzelen kaleci Ertaç Özbir ise 50 gün sonra maç kadrosuna dahil edildi.
TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM
MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, 20 bin 500 kapasiteli stadın tamamını doldurdu. MKE Ankaragücü taraftarları tribünde dev Türk bayrağı açtı.
Beşiktaş taraftarı ise maçı statta izleyemedi. Bu sezon lig maçında deplasman tribününde takımını destekleyebilen siyah-beyazlı taraftarlar, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği kupa maçında yer almadı.
ANKARAGÜCÜ ATTI, İPTAL OLDU
Maçın 15. dakikasında Ankaragücü, Ali Sowe ile golü buldu. Bassogog'un sol kanattan içeri çevirdiği topa kale ağzında dokunan Sowe topu ağlara gönderdi ancak golün ardından VAR'dan gelen uyarıyla Bassogog'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
ALİ SOWE NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
Maçın 26. dakikasında Ankaragücü gole çok yaklaştı. Umut Meraş'ın hatalı pası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Ali Sowe, net pozisyonda topu üstten auta gönderdi.
TOLGA CİĞERC DİREĞE TAKILDI
Maçın 39. dakikasında sağ çaprazda topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutu üst direkten auta gitti.
DEVRE ARASI İKİ DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Serdar Topraktepe, maçın ikinci yarısı öncesi Umut Meraş ve Milot Rashica'yı kenara aldı ve oyuna Arthur Masuaku ile Cenk Tosun'u dahil etti.
MERT GÜNOK'A ÇAKMAK ATILDI
Maçın 70. dakikasında Beşiktaş kalecisi Mert Günok kaleci atışını kullanmak üzereyken tribünlerden atılan bir çakmak milli futbolcunun boynuna isabet etti. Oyunun bir süre durması sonrası Mert Günok'un durumunu kontrol eden hakem Ümit Öztürk oyunu yeniden hareketlendirdi.
MORUTAN SEDYE İLE KENARA GELDİ
Maçın 83. dakikasında Ankaragücü'nden Olimpiu Morutan, topsuz alanda topa yükselmek isterken yerde kaldı ve sağlık ekipleri oyun alanına girdi. Oyuna devam edemeyen Morutan sedye ile kenara gelirken oyuna Anastasios Chatzigiovanis dahil oldu.
Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık beraberlik ile sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Kitsiou'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Bassogog'un arka direğe kestiği topa ayak koyan Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Filelerle buluşan top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
26. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Umut Meraş'ın hatası sonrası ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda, top üstten dışarı gitti.
35. dakikada Bassogog'un ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.
39. dakikada Morutan'ın pasıyla topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
40. dakikada Morutan bu kez topu penaltı noktasının gerisindeki Efkan Bekiroğlu'na çıkardı. Efkan'ın şutunda, sağ köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok iyi uzanarak çıkardı.
47. dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortasında ön direkte Muleka kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı çıktı.
69. dakikada topla hareketlenen Muçi'nin ceza yayından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak takım arkadaşı Cenk Tosun'a çarparak auta gitti.
81. dakikada hava topu mücadelesinde yere dengesiz basarak sakatlanan Morutan, acı içinde yerde kaldı. Rumen futbolcu sahayı sedyeyle terk etti.
Eryman Stadyumu'nda oynanan mücadele iki tarafın da kontrollü bir oyunu tercih etmesiyle golsüz beraberlik ile sonuçlandı ve turun ikinci maçı öncesi iki takım da final iddiasını sürdürmüş oldu.
Beşiktaş maç boyu çektiği 7 şutun hiçbirinde kaleyi isabet ettiremedi.
Yarı finalin ikinci maçı 7 Mayıs Salı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve kazanan taraf Türkiye Kupası'nda finale yükselmiş olacak.
Finale yükselen ekip, Türkiye Kupası'na ulaşmak için Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Topraktepe, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta yine MKE Ankaragücü ile yaptıkları maçın ilk 11'inde, biri zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Sakatlığı bulunan genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de görev aldı. Topraktepe, kalede ise Ersin Destanoğlu'nu yedeğe çekip sakatlığı düzelen Mert Günok'u görevlendirdi.
Siyah-beyazlılarda kalede Mert Günok, savunmada Svensson, Necip Uysal, Worrall, Umut Meraş, orta sahada Al Musrati, Muçi, Gedson Fernandes, kanatlarda Rashica ve Ghezzal, santraforda ise Muleka yer aldı.
MERT GÜNOK GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, bir maçlık aradan sonra tekrar 11'e döndü.
Sakatlığı nedeniyle ligdeki MKE Ankaragücü maçını kaçıran tecrübeli kaleci, kupadaki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen Omar Colley bir karşılaşma, Salih Uçan yaklaşık 2 ay, Arthur Masuaku ise 1,5 ay sonra maç kadrosuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Beşiktaş, 5 futbolcusundan yoksun olarak başkent deplasmanına geldi.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı.
ANKARAGÜCÜ'NDE İKİ DEĞİŞİKLİK
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da bu maçta kadrosunda 2 değişiklik yaptı.
Ligdeki Beşiktaş maçının 11'inde oynayan Kazımcan Karataş ile Ali Kaan Güneren yedek kulübesinde yer alırken, bu isimlerin yerine Atakan Çankaya ve Flips forma giydi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı düzelen kaleci Ertaç Özbir ise 50 gün sonra maç kadrosuna dahil edildi.
TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM
MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, 20 bin 500 kapasiteli stadın tamamını doldurdu. MKE Ankaragücü taraftarları tribünde dev Türk bayrağı açtı.
Beşiktaş taraftarı ise maçı statta izleyemedi. Bu sezon lig maçında deplasman tribününde takımını destekleyebilen siyah-beyazlı taraftarlar, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği kupa maçında yer almadı.
ANKARAGÜCÜ ATTI, İPTAL OLDU
Maçın 15. dakikasında Ankaragücü, Ali Sowe ile golü buldu. Bassogog'un sol kanattan içeri çevirdiği topa kale ağzında dokunan Sowe topu ağlara gönderdi ancak golün ardından VAR'dan gelen uyarıyla Bassogog'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
ALİ SOWE NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
Maçın 26. dakikasında Ankaragücü gole çok yaklaştı. Umut Meraş'ın hatalı pası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Ali Sowe, net pozisyonda topu üstten auta gönderdi.
TOLGA CİĞERC DİREĞE TAKILDI
Maçın 39. dakikasında sağ çaprazda topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutu üst direkten auta gitti.
DEVRE ARASI İKİ DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Serdar Topraktepe, maçın ikinci yarısı öncesi Umut Meraş ve Milot Rashica'yı kenara aldı ve oyuna Arthur Masuaku ile Cenk Tosun'u dahil etti.
MERT GÜNOK'A ÇAKMAK ATILDI
Maçın 70. dakikasında Beşiktaş kalecisi Mert Günok kaleci atışını kullanmak üzereyken tribünlerden atılan bir çakmak milli futbolcunun boynuna isabet etti. Oyunun bir süre durması sonrası Mert Günok'un durumunu kontrol eden hakem Ümit Öztürk oyunu yeniden hareketlendirdi.
MORUTAN SEDYE İLE KENARA GELDİ
Maçın 83. dakikasında Ankaragücü'nden Olimpiu Morutan, topsuz alanda topa yükselmek isterken yerde kaldı ve sağlık ekipleri oyun alanına girdi. Oyuna devam edemeyen Morutan sedye ile kenara gelirken oyuna Anastasios Chatzigiovanis dahil oldu.
Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık beraberlik ile sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Kitsiou'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Bassogog'un arka direğe kestiği topa ayak koyan Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Filelerle buluşan top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
26. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Umut Meraş'ın hatası sonrası ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda, top üstten dışarı gitti.
35. dakikada Bassogog'un ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.
39. dakikada Morutan'ın pasıyla topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
40. dakikada Morutan bu kez topu penaltı noktasının gerisindeki Efkan Bekiroğlu'na çıkardı. Efkan'ın şutunda, sağ köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok iyi uzanarak çıkardı.
47. dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortasında ön direkte Muleka kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı çıktı.
69. dakikada topla hareketlenen Muçi'nin ceza yayından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak takım arkadaşı Cenk Tosun'a çarparak auta gitti.
81. dakikada hava topu mücadelesinde yere dengesiz basarak sakatlanan Morutan, acı içinde yerde kaldı. Rumen futbolcu sahayı sedyeyle terk etti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya (Dk. 77 Kazımcan Karataş), Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Tolga Ciğerci (Dk. 65 Pedrinho), Flips, Efkan Bekiroğlu (Dk. 77 Ali Kaan Güneren), Morutan (Dk. 83 Chatzigiovanis), Bassogog, Sowe (Dk. 65 Macheda)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Worrall, Necip Uysal, Umut Meraş (Dk. 46 Masuaku), Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal (Dk. 79 Chamberlain), Muçi (Dk. 88 Salih Uçan), Rashica (Dk. 46 Cenk Tosun), Muleka (Dk. 90+1 Aboubakar)
Sarı kartlar: Dk. 21 Tolga Ciğerci, Dk. 62 Efkan Bekiroğlu, Dk. 74 Atakan Çankaya, Dk. 90+4 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 56 Al-Musrati (Beşiktaş)
Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya (Dk. 77 Kazımcan Karataş), Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Tolga Ciğerci (Dk. 65 Pedrinho), Flips, Efkan Bekiroğlu (Dk. 77 Ali Kaan Güneren), Morutan (Dk. 83 Chatzigiovanis), Bassogog, Sowe (Dk. 65 Macheda)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Worrall, Necip Uysal, Umut Meraş (Dk. 46 Masuaku), Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal (Dk. 79 Chamberlain), Muçi (Dk. 88 Salih Uçan), Rashica (Dk. 46 Cenk Tosun), Muleka (Dk. 90+1 Aboubakar)
Sarı kartlar: Dk. 21 Tolga Ciğerci, Dk. 62 Efkan Bekiroğlu, Dk. 74 Atakan Çankaya, Dk. 90+4 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 56 Al-Musrati (Beşiktaş)
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