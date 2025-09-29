29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
1-074'
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Ankara'da sessiz maç: Keçiörengücü - Pendikspor

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Pendikspor 0-0 berabere kaldı.

calendar 29 Eylül 2025 17:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ankara'da sessiz maç: Keçiörengücü - Pendikspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'u konuk etti.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Ankara Keçiörengücü forması giyen İbrahim Akdağ, yaşadığı sakatlığın ardından hastaneye kaldırıldı


Öte yandan Konuk Pendikspor, 90. dakikada Thuram ile penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte 15 puana ulaşan Pendikspor, 3. sıraya yerleşti. Pendikspor ise 10 puana ulaştı ve 12. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Keçiörengücü, Amed SK'ye konuk olacak. Pendikspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Kargın, Baykal Tuna, Mehmet Ali Vardar

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Hakan Bilgiç (Dk. 83 Berkan Mahmut Keskin), Sitoe, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 45+2 Erkam Develi), İshak Karaoğul, Fernandes (Dk. 75 Roshi), Rroca (Dk. 46 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 87 Alper Potuk) , Diouf (Dk.84 Ali Akman)

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Bekir Karadeniz (Dk. 70 Hamza Akman), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 78 Erdem Gökçe), Mesut Özdemir, Wilks (Dk. 78 Ahmet Karademir), Berkay Sülüngöz (Dk. 90+6 Tarık Tekdal), Denic, Hüseyin Maldar (Dk. 61 Kitsiou) , Harris (Dk. 61 Thuram)

Sarı kartlar: Dk. 14 Oğuzcan Çalışkan, Dk. 35 Sitoe, Dk. 52 Halil Can Ayan, Dk. 90+3 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 87 Yiğit Fidan, Dk. 90+2 Mesut Özdemir, Dk. 90+4 Kitsiou (Atko Grup Pendikspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.