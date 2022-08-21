Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 21 yıl sonra Dolmabahçe'de bir maça çıktı.
Pirlo, Beşiktaş eski kaptanlarından Mehmet Özdilek'in 2001 senesindeki jübile maçında Milan formasıyla sonradan oyuna dahil olmuştu.
Beşiktaş o gün oynanan karşılaşmada Fatih Terim'in teknik direktörlüğün
Pirlo, Beşiktaş eski kaptanlarından Mehmet Özdilek'in 2001 senesindeki jübile maçında Milan formasıyla sonradan oyuna dahil olmuştu.
Beşiktaş o gün oynanan karşılaşmada Fatih Terim'in teknik direktörlüğün
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