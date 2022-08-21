Andrea Pirlo, 21 yıl sonra Dolmabahçe'de

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 21 yıl aradan sonra Dolmabahçe'de maça çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Andrea Pirlo, 21 yıl sonra Dolmabahçe'de
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21 Ağustos 2022 22:22
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 21 yıl sonra Dolmabahçe'de bir maça çıktı.

Pirlo, Beşiktaş eski kaptanlarından Mehmet Özdilek'in 2001 senesindeki jübile maçında Milan formasıyla sonradan oyuna dahil olmuştu.

Beşiktaş o gün oynanan karşılaşmada Fatih Terim'in teknik direktörlüğün

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