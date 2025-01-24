Andre Jackson Jr., Smaç Yarışması'na katılıyor

Milwaukee Bucks guardı Andre Jackson Jr.'ın, 2025 All-Star Smaç Yarışması'na katılacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Andre Jackson Jr., Smaç Yarışması'na katılıyor
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24 Ocak 2025 12:58
Milwaukee Bucks guardı Andre Jackson Jr.'ın, 2025 All-Star Smaç Yarışması'na katılacağı bildirildi.

Jackson, Smaç Yarışması'nda diğer katılımcılar Stephon Castle ve Matas Buzelis'in rakibi olacağını doğruladı.

Connecticut Üniversitesi çıkışlı olan Jackson, NBA'deki ikinci sezonunda 39 maçta forma giydi ve ortalama 17.3 dakikada 3.6 sayı, 3.1 ribaund ve 1.4 asist istatistikleri yakaladı.

Son iki senenin Smaç Yarışması etkinliğini, an itibariyle Orlando Magic'te iki yönlü kontrat sahibi olan ve G League'teki Osceola Magic ekibinde forma giyen Mac McClung kazanmıştı.

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