Anderson Talisca'ya Brezilya'dan ilgi!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için ülkesinin basınından çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
FLAMENGO'DAN İLK TEMAS
Mundo Balo'da yer alan habere göre Flamengo, Talisca için ilk temasları gerçekleştirdi. Ancak henüz resmi bir teklif yapmadı.
Teknik direktör Filipe Luis'in kadrosunda görmek istediği yıldız için nabız yoklandı.
MAAŞ ENGELİ
Transferin önündeki en büyük engel ise Talisca'nın aldığı yüksek maaş. Bu durum Brezilya ekibini transferde zorluyor.
FLAMENGO'DAN İLK TEMAS
Mundo Balo'da yer alan habere göre Flamengo, Talisca için ilk temasları gerçekleştirdi. Ancak henüz resmi bir teklif yapmadı.
Teknik direktör Filipe Luis'in kadrosunda görmek istediği yıldız için nabız yoklandı.
MAAŞ ENGELİ
Transferin önündeki en büyük engel ise Talisca'nın aldığı yüksek maaş. Bu durum Brezilya ekibini transferde zorluyor.