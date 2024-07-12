Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev!

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de özellikle son haftalarda çıkış yakalayan Arda Güler, başarılı futbolunu EURO 2024'te de sürdürmüştü.



EURO 2024'TE 3 GOLE KATKI



EURO 2024'te F Grubu'nda oynanan ilk hafta mücadelesinde Gürcistan'a harika bir gol atan Arda, Avusturya maçında ise kornerden Merih Demiral'a asist yapmıştı. Hollanda maçında da gol pası veren yıldız futbolcu, EURO 2024'ü 1 gol 2 asistle tamamladı. Arda'nın EURO 2024'teki performansı Ancelotti'nin gözünden kaçmadı.



ANCELOTTİ YENİ SEZON PLANINI YAPMAYA BAŞLADI



Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampı giderek yaklaşırken Teknik Direktör Carlo Ancelotti, yeni planını oluşturmaya başladı. İtalyan teknik adamın bu sezon planlarında ise Arda Güler önemli rol oynayabilir.



AS gazetesi geçtiğimiz günlerde Arda Güler'in gelecek sezon Real Madrid'de çok önemli bir role sahip olacağını duyurmuştu. İkili arasındaki görüşme ortaya çıktı.



ARDA GÜLER'E YENİ GÖREV



Defanca Central'de yer alan habere göre Carlo Ancelotti, Arda Güler'e yeni görevini söyledi. Arda'nın EURO 2024'deki bitiriciliğine ve asistlerine hayran kalan İtalyan çalıştırıcı, genç yeteneğe futbolu bırakan Toni Kroos'un görevini üstleneceğini şu şekilde söyledi:



Kroos burada olmadığına göre oynadığın zaman kornerleri sen kullanacaksın.



ARDA GÜLER'E GÜVEN TAM



Sezonun son bölümünde ve Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performanslarla takımı taşıyabileceğinin sinyallerini veren Arda Güler için Real Madrid büyük umutlar besliyor.





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