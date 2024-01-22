Anastasios Bakasetas, Panathinaikos'ta

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın transferi için Panathinaikos ile 1 milyon euro karşılığında anlaşıldığını açıkladı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Panathinaikos FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır."
PANATHINAIKOS DUYURDU
Panathianaikos Kulübü ise Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Anastasios Bakasetas transferini resmen duyurdu. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Haydi Taso!" ifadeleri kullanıldı.
TRABZONSPOR'A VEDA ETTİ
Yunan futbolcu, Galatasaray ile oynanan maçın ardından Trabzonspor'a veda etmişti. Bakasetas, "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm." şeklinde konuşmuştu.
Yunanistan'a giden Bakasetas ayrıca sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor forması altında 122 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 33 gol attı ve 24 asist yaptı.
İŞTE BONSERVİS BEDELİ
Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada bonservis bedelinin 1 milyon euro olduğunu açıkladı.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Panathinaikos FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır."
SEZONLARA GÖRE GOL KATKISI
İlk olarak 2020-2021 sezonunun 22. haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında görev alan Bakasetas, bordo-mavili formayla sezonu 19 lig maçında 6 golle tamamlamayı başardı.
İkinci sezonunda 34 lig maçında 8, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 mücadelede 1 gol atan Yunan futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 müsabakada forma giyip gol kaydedemezken toplamda 43 resmi karşılaşmada 9 kez rakip fileleri havalandırdı.
Bakasetas, 2022-2023'te ise bordo-mavili takımda en fazla golü kaydettiği sezonu yaşadı. Yunan futbolcu, ligde 27 maçta 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmada 3, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 müsabakada 1, Süper Kupa mücadelesinde 1 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, Konferans Ligi'nde 2 maçta oynayan Bakasetas, toplamda 41 resmi karşılaşmada 13 gol kaydetti.
Bakasetas, bu sezon ise 18 lig maçında rakip fileleri 4 kez havalandırdı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta 1 gol olmak üzere 19 mücadelede 5 gol attı.
Yunan oyuncu, söz konusu dönemde 21 de asist yaparak skor üretimine destek verdi.
ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI
Bakasetas, Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 37 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldıran bordo-mavili takımda Yunan oyuncu, bu büyük özleme son veren oyuncular arasında yer aldı.
Bakasetas, 2022-2023 sezonu öncesinde Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren bordo-mavili takımın kadrosunda yer alırken bu karşılaşmada da 1 gol attı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Panathinaikos FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır."
PANATHINAIKOS DUYURDU
Panathianaikos Kulübü ise Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Anastasios Bakasetas transferini resmen duyurdu. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Haydi Taso!" ifadeleri kullanıldı.
TRABZONSPOR'A VEDA ETTİ
Yunan futbolcu, Galatasaray ile oynanan maçın ardından Trabzonspor'a veda etmişti. Bakasetas, "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm." şeklinde konuşmuştu.
Yunanistan'a giden Bakasetas ayrıca sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor forması altında 122 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 33 gol attı ve 24 asist yaptı.
İŞTE BONSERVİS BEDELİ
Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada bonservis bedelinin 1 milyon euro olduğunu açıkladı.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Panathinaikos FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır."
SEZONLARA GÖRE GOL KATKISI
İlk olarak 2020-2021 sezonunun 22. haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında görev alan Bakasetas, bordo-mavili formayla sezonu 19 lig maçında 6 golle tamamlamayı başardı.
İkinci sezonunda 34 lig maçında 8, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 mücadelede 1 gol atan Yunan futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 müsabakada forma giyip gol kaydedemezken toplamda 43 resmi karşılaşmada 9 kez rakip fileleri havalandırdı.
Bakasetas, 2022-2023'te ise bordo-mavili takımda en fazla golü kaydettiği sezonu yaşadı. Yunan futbolcu, ligde 27 maçta 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmada 3, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 müsabakada 1, Süper Kupa mücadelesinde 1 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, Konferans Ligi'nde 2 maçta oynayan Bakasetas, toplamda 41 resmi karşılaşmada 13 gol kaydetti.
Bakasetas, bu sezon ise 18 lig maçında rakip fileleri 4 kez havalandırdı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta 1 gol olmak üzere 19 mücadelede 5 gol attı.
Yunan oyuncu, söz konusu dönemde 21 de asist yaparak skor üretimine destek verdi.
ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI
Bakasetas, Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 37 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldıran bordo-mavili takımda Yunan oyuncu, bu büyük özleme son veren oyuncular arasında yer aldı.
Bakasetas, 2022-2023 sezonu öncesinde Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren bordo-mavili takımın kadrosunda yer alırken bu karşılaşmada da 1 gol attı.