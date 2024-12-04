Anadolu Efes'in rakibi Zalgiris Kaunas

THY EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, perşembe günü deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak.



Zalgiris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.



THY EuroLeague'de salı gecesi sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i 101-90 ile geçen lacivert-beyazlılar, çift maç haftasında ikide iki yapmayı hedefliyor.



Ligde oynadığı 13 müsabakada 7 kez sahadan galip ayrılan Anadolu Efes, 6 maçta ise rakiplerine üstünlük kuramadı.



Organizasyonda oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Zalgiris de Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve yenilgi istatistiğine sahip.



AVRUPA'DA 850. RANDEVU



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 850. karşılaşmasını oynayacak.



Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 849 maçta 479 galibiyet elde etti, 370 yenilgi yaşadı.



Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'nde 602. müsabakasını yapacak.



Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 601 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 322'ini kazandı, 279'inden mağlup ayrıldı.



