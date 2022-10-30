Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni farklı geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 29 sayı farkla 97-68 yendi.



Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını lacivert-beyazlılar 13-10 üstün geçti. İlk çeyrekte ev sahibi ekipte Pleiss ve Bryant, konuk takımda ise Oğuz Savaş ile Shepherd skorer oyunuyla ön plana çıktı. Çeyreğin son dakikasında 9 sayılık (25-16) fark bulan Anadolu Efes, ilk periyodu 25-19 üstün bitirdi. Müsabakanın 17. dakikasında farkı çift hanelere (39-22) taşıyan Anadolu Efes, devre arasına 41-32 önde girdi.



İkinci yarının başında Buğrahan ve Pleiss'ın dışarıdan, Polonara'nın pota altından skor bulmasıyla Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 17 sayıya (54-37) çıkardı. Bahçeşehir Koleji'nin kapatma çabasına rağmen farkı çift hanelerde tutan lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 70-49 önde kapattı. Son periyoda etkili başlayan lacivert-beyazlılar, 35. dakikada farkı 30 sayıya (85-55) taşıdı. Kalan bölümde farkı koruyan Anadolu Efes, müsabakayı 97-68 kazandı.



Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde 5. maçında 4. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 3. kez mağlup oldu.



Lacivert-beyazlılarda 21 yaşındaki oyun kurucu Ömer Can İlyasoğlu, 21 sayı, 8 asistle hem maçın en skoreri oldu hem de farklı galibiyette önemli rol oynadı. 2004 doğumlu Karahan Tuan Efeoğlu da 10 sayıyla Anadolu Efes'de çift haneli skor üreten 5 oyuncudan biri oldu.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün



Anadolu Efes: Micic 5, Bryant 10, Buğrahan Tuncer 11, Polonara 7, Pleiss 13, Doğuş Balbay 2, Karahan Tuan Efeoğlu 10, Ömer Can İlyasoğlu 21, Akif Egemen Güven 6, Mehmet Efe Demirel, Egehan Arna 8, Dunston 4



Bahçeşehir Koleji: Shepherd 9, Muhammed Mustafa Baygül 6, Yiğit Arslan 8, Brodziansky 11, Oğuz Savaş 11, Ali Yüceoral 3, Kartal Özmızrak 3, Hasan Emir Gökalp, Boutsiele 1, Görkem Doğan 2, Berkay Candan 14



1. Periyot: 25-19



Devre: 41-32



3. Periyot: 70-49





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